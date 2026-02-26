Sinop'ta Pazar Esnafı: "Müşteriye Cevap Veremiyorum, Ürünün Fiyatını Söyleyemiyorum"

Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'ta pazartesi ve perşembe günleri kurulan halk pazarında tezgah açan pazar esnafı, hayat pahalılığından ve satış yapamamaktan yakındı. Pazar esnafı İrfan Uçan, "Müşteriye cevap veremiyorum ben. Ürünün fiyatını söyleyemiyorum. Zabıta 'etiket nerede?' diyor. Nereye asayım etiketi? Nasıl etiket koyayım ben bir kilo ürüne 150 TL? Ne yapsın bu insanlar?" dedi.

Sinop'ta kurulan halk pazarında tezgah açan esnaf, artan fiyatlar ve düşen alım gücü nedeniyle satış yapamadıklarını belirterek ekonomik koşullardan yakındı. Esnaf, özellikle ramazan ayı öncesinde salatalık fiyatının 80–100 liradan 150 liraya yükseldiğini, vatandaşın alışveriş yapamadığını ve artan mazot ile pazar giderleri nedeniyle kazanç elde edemediklerini dile getirdi.

Pazar esnafı İrfan Uçan şöyle konuştu:

"Vatandaşın cebinde para zaten yok. Bir kilo salatalık 150 lira. Adam 2 kilo salatalık, 2 kilo biber alsa 500-600 lira. Cebinde para kalmıyor. Başka bir ürün alamıyor. Durum gerçekten kötü. 200 kilometre yoldan geliyoruz. Mazotun litresi 60 lira. 3 bin liraya yakın araba yakıyor. 500 işgaliye parası. 10 bin lira kazandığımız yok. 10 bin lira masrafımız var. İnsanın alım gücü gerçekten yok. Her geçen sene daha çok kötüye gidiyoruz. Ben 30 seneden beri esnafım. Böyle bir fiyat görmedim. 150 lira, 140 lira. Bunlar akşamdan sabaha büyüyen ürünler. Ramazan ayı öncesi salatalık 80-100 liraydı 150 lira oldu. Müşteriye cevap veremiyorum ben. Ürünün fiyatını söyleyemiyorum. Zabıta 'etiket nerede?' diyor. Nereye asayım etiketi? Nasıl etiket koyayım ben bir kilo ürüne 150 lira? Ne yapsın bu insanlar? Bunları da bugünleri de de emin olun arayacağız."

"Sattığımızı alamıyoruz, aldığımızı satamıyoruz"

Pazarcı Sadık Baş ise şunları söyledi:

"Pazar ekonomisi maalesef gün geçtikçe kötüleşiyor. İnsanlar çok büyük sıkıntıda. Bunun üzerine pazarda hiçbir şekilde iş yapamıyoruz. Çalışma şartlarımız her geçen gün kayboluyor. Bu şekilde olursa yakın bir gelecekte pazarcı da kalmayacak. Bunlara bir an önce çare bulunmasını istiyoruz. Çünkü fiyatlara yetiştiremiyoruz. Sattığımızı alamıyoruz, aldığımızı satamıyoruz. Pazarcı esnafı berbat bir durumda. Yılbaşından sonra işler durma safhasında. Görüyorsunuz pazarın öğle vakti tam hareketli olma zamanı ama kimse yok. İnsanlar para harcamaya korkuyor, çünkü istikrar yok. İnsanlar önünü göremiyor. Önünü göremediği için de paranın her kuruşu kıymetli hale geldi."

Burak Büyükkal isimli esnaf yaptığı açıklamada, "Ramazanın gelip gelmediği belli değil. Herkesin ağzında bir ekonomi sıkıntısı var. Bu işin sonu nereye gidecek? Ne olacak? Ülkenin sonu ne hale gelecek bilmiyoruz. Salatalık patlıcan olmuş 130 lira toptan. Bunu 150'ye satacaksın ki para kazanacaksın. Yani insanların alma şansı yok yani. Sanırım bu gidişle sebzeyi komple unutacağız."

Kaynak: ANKA