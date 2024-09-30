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Sinop'ta Kuzu Kestanesinin Fiyatı Yıldızlarla Değişiyor

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Sinop'un Erfelek ilçesinde yetişen kuzu kestanesinin hasadı devam ediyor. Kestane fiyatları 150 ila 350 TL arasında değişirken, vatandaşın alım gücü azalıyor. Pazar esnafı, geçen yıllara kıyasla satışların çok düştüğünü belirtiyor.

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'un Erfelek ilçesinde yetişen kuzu kestanesinin hasadı sürüyor. Kestanenin fiyatı ise pazar tezgahında kilogramı 150 ila 350 TL arasında değişiyor. Sinop pazar yerinde kestane satışı yapan Ersan Öztürk, "Ben Erfelek'te iki yıl önce bir günde 300 kilogram kestane sattığımı biliyorum. Şu an 150 kilogram kestane satmak mucize. Belki hediye gönderen olursa 50 kilogram belki satarız, belki satamayız" dedi.

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Erfelek'te sezonun ilk kestanelerinin hasadına başlandı. Kabuğundan kolay ayrılan, lezzeti ve parlak rengiyle kuzu kestanesi olarak adlandırılan Erfelek kestanesi pazar tezgahlarında yerini aldı. Kestane fiyatlarının Sinop pazarındaki fiyatı ise 150-350 TL arasında değişiyor.

"Pahalı olduğu için de vatandaşın alım gücü yok"

Sinop pazar yerinde kestane satışı yapan Ersan Öztürk, şöyle konuştu:

"Fiyatlar geçen seneki fiyatlar. Rekolte çok az. İki sene önceki satışlarımız yok. Ben cuma günleri de Erfelek'te pazar açıyorum. Önceden vatandaşı 20 kilogram ile gönderiyorduk. Şimdi en fazla 3 kilogram alıyorlar. 5 kilogram alan çok nadir. Birer kilogram alan var. Sinop merkezde ise hiç satış yok zaten. İnsanlar genelde yarım kilogram alıyor. Ben Erfelek'te iki yıl önce bir günde 300 kilogram kestane sattığımı biliyorum. Sinop merkezde ise 200 kilogram satıyorduk. Şu an 150 kilogram kestane satmak mucize. Belki hediye gönderen olursa tahminim 50 kilogram belki satarız, belki satamayız. Pahalı olduğu için de vatandaşın alım gücü yok. Yarım kilogram alan çok var."

"Biz tezgahta sattığımız için hem kendimizi hem de müşteriyi düşünmemiz lazım"

Sinop pazar yerinde kestane satışı yapan Aycan Sönmez, "Kestanede geçen sene ile fiyat farkı yok denilebilecek kadar az. Geçen sene randıman çok azdı. Bu sene yine geçen seneye bakarak iki kat daha yüksek gibi gözüküyor. Dışarıdan çok alıcımız var ama. Giresun, Trabzon, Rize ve Ordu'dan çok gelen olduğu için biraz fiyatlar pahalı. Eğer dışarıdan gelen olmasa daha düşük olurdu fiyatlar. Üç ton kestane varsa biz bir tonunu alıyoruz, onlar ise 2 tonunu alıyorlar. Onlar kavurup sattıkları için fiyat çok önemli olmuyor. Biz tezgahta sattığımız için hem kendimizi hem de müşteriyi düşünmemiz lazım" diye konuştu.

"Emekli şu anda akşam evine bir ekmek getirmeyi düşünüyor"

Kestane fiyatlarını değerlendiren Ramazan Duman, "Bence fiyatlar pahalı. Alım gücümüz yok ki nasıl alalım? Emekliye verilen para belli. Alım gücümüz nasıl olsun? Emekli şu anda akşam evine bir ekmek getirmeyi düşünüyor. 350 liraya kestaneyi zaten alamam da, en düşük fiyata bulabilirsem 100 liraya falan anca bir yarım kilogram alırım" dedi.

Aydın Özcan ise "Kestane fiyatları pahalı. Kimse de bu fiyatlardan memnun değil. Bir kısmı da fiyatları dinlemiyor. Olanda sıkıntı yok" dedi.

Sinop'ta Kuzu Kestanesinin Fiyatı Yıldızlarla Değişiyor
Kaynak: ANKA / Yerel

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