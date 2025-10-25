Haberler

Sinop'ta Kruvaziyer ve Yat Limanı İhalesi Tamamlandı

Sinop'ta Kruvaziyer ve Yat Limanı İhalesi Tamamlandı
Güncelleme:
Sinop'ta turizm potansiyelini artıracak olan Kruvaziyer Limanı ve Yat Limanı Etüt Proje Hizmet Alım İşi ihalesi tamamlandı. Proje 720 gün içinde tamamlanacak ve Sinop'un deniz turizmine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

Sinop'ta turizm potansiyelini artıracak önemli yatırımlardan biri olan "Kruvaziyer Limanı ve Yat Limanı Etüt Proje Hizmet Alım İşi" ihalesi tamamlanarak, proje süreci resmen başladı.

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ın açıklamasına göre, Kruvaziyer Limanı ve Yat Limanı Etüt Proje Hizmet Alım İşi, 9 milyon 825 bin TL bedelle ihale edildi. Sözleşme 14 Ekim 2025 tarihinde imzalanırken, yüklenici firmaya yer teslimi 17 Ekim 2025 tarihinde yapıldı.

Yüklenici firmanın projeyi 720 gün içerisinde tamamlaması planlanıyor. Çalışmalar kapsamında, Sinop'un deniz turizmine yeni bir ivme kazandıracak modern bir kruvaziyer ve yat limanı altyapısının hazırlanması hedefleniyor.

Vali Dr. Mustafa Özarslan, projenin Sinop'un ekonomik ve turistik gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, "Kruvaziyer Limanı ve Yat Limanı Projemiz ilimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - SİNOP

