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Sinop'un köylerinde kış hazırlığı erken başladı

Sinop'un köylerinde kış hazırlığı erken başladı
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Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Horzum köyünde köylüler, kış hazırlıkları kapsamında geleneksel murç ve balyoz yöntemiyle büyük odun kütüklerini yarıyor. Cemal ve Turan Aksu kardeşler, imece kültürüyle bu geleneği sürdürüyor.

Sinop'un Erfelek ilçesinde köylüler kış hazırlıklarına erken başladı.

Kış hazırlıklarının başladığı Erfelek'e bağlı Horzum köyünde köylülerin odun mesaisinde geleneksel yöntemler ön plana çıkıyor. Köy sakinlerinden Cemal ve Turan Aksu, kış aylarında kullanılacak odunları hazırlarken motorlu testerelerin yetersiz kaldığı büyük kütükleri, "murç" adı verilen geleneksel alet ve balyoz yardımıyla tek tek yarıyor.

Güç ve emek isteyen bu yöntem, köyde yıllardır sürdürülen bir gelenek olarak yaşatılırken, büyük kütüklerin parçalanmasında etkili bir çözüm olarak kullanılmaya devam ediyor. Aksu kardeşler, yoğun emek gerektiren çalışmalarını imece kültürünün de etkisiyle sürdürüyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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