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Sinop'ta köy yollarında asfalt mesaisi

Sinop'ta köy yollarında asfalt mesaisi
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Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, merkez ve ilçelere bağlı köylerde yol altyapısı güçlendirme, astarlama ve asfaltlama çalışmalarını yaz sezonuyla hızlandırdı. Daha güvenli ve konforlu ulaşım hedefleniyor.

Sinop'ta köy yollarında yürütülen yol altyapısı güçlendirme, astarlama ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Yaz sezonuyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Kozcuğaz köyü ile Durağan ilçesine bağlı Bayat, Gerze ilçesine bağlı Abdaloğlu ve Belören köylerinde eş zamanlı olarak yol yapım ve bakım çalışmaları yürütüyor. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla sürdürülen çalışmalarda, yolların altyapısı güçlendirilerek asfalt serimine uygun hale getiriliyor. Ardından gerçekleştirilen astarlama ve asfaltlama işlemleriyle köy yollarının standardının yükseltilmesi hedefleniyor.

Sinop İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, yol çalışmalarının kent genelinde aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, ekiplerin dört bir yanda yol altyapısını geliştirme, güçlendirme, astarlama ve asfaltlama faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Sinop'un her noktasına daha kaliteli ulaşım hizmeti sunabilmek amacıyla çalışmaların program dahilinde sürdürüleceği belirtilirken, sahada görev yapan personele özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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