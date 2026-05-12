Sinop'ta Emeklilerden Protesto: Döktüğümüz Alın Terinin Karşılığını İstiyoruz

(SİNOP) - DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şubesi üyeleri emekli aylıklarının iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Kadir Demir, milyonlarca emeklinin 20 bin lira aylıkla ayı zor geçirdiğini belirterek, yıllarca verdikleri emeğin karşılığını talep ettiklerini aktardı.

Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şubesi üyeleri emeklilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla Uğur Mumcu Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya da destek verdi.

Şube Başkanı Kadir Demir, burada yaptığı açıklamada, emeklilerin huzur içinde yaşayamadığını, ekonomik zorluklar ve yoksullukla mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi. Sağlık hizmetlerine erişimin neredeyse imkansız hale geldiğini, hayati branşlarda randevu almanın aylar sürdüğünü vurgulayan Demir, şunları söyledi:

"Açlık sınırının 35 bin lirayı aştığı, yoksulluk sınırının ise 115 bin liraya dayandığı ortadadır. Böylesi bir yıkım ortamında, milyonlarca emekli 20 bin lira bandındaki komik rakamlarla koca bir ayı geçirmeye zorlanmaktadır. Eskiden soframızın bereketi olan, kilo ile aldığımız eti, peyniri artık kasabın ve şarküterinin önünden geçerken sadece uzaktan seyrediyoruz. İktidar, bizim haftada kaç miligram protein tüketeceğimize, hangi marketin hangi indirimli saatinde ucuz ekmek veya yağ kuyruğuna gireceğimize doğrudan karar veriyor. Avrupa'daki emekliler dünyayı gezerken, bizim tatil rotamızın sınırları maalesef iktidar tarafından çiziliyor: Mutfak ile oturma odası arasındaki o dar koridor. İktidar, yazın evin hangi odasında serinleyeceğimize, bayramı hangi odada geçireceğimize karar veriyor; bizleri içine sürüklediği bu derin yoksulluktan zerre kadar mahcubiyet hissetmiyor. Yıllardır meydanlarda mücadelesini verdiğimiz bayram ikramiyeleri, yüksek ve kontrol edilemeyen enflasyon karşısında adeta buharlaşıp yok oldu."

"GASBEDİLEN HAKLARIMIZI ALANA DEK ALANLARDAYIZ"

Tüm bunlar karşısında biz emekliler kimseden lütuf veya sadaka beklemiyoruz. Yıllarca döktüğümüz alın terinin karşılığını, onurumuzla yaşayacağımız adil bir geliri talep ediyoruz. İktidarın bizi sığdırmaya çalıştığı o dar odalardan, o gramlık ve miligramlık utanç hesaplarından çıkmaya sonuna kadar kararlıyız. Taleplerimiz açıktır. En düşük emekli aylığı, insanca yaşanacak, insan onuruna yaraşır bir seviyeye çıkarılmalıdır. Sağlıkta uygulanan tüm katkı payları derhal kaldırılmalı, yaşlılık dönemindeki emeklilere randevu ve rapor süreçlerinde öncelikli, şartsız, kamusal ve tamamen ücretsiz sağlık hizmeti sağlanmalıdır. Bayram ikramiyeleri, asıl amacına uygun hale getirilmeli, en az bir asgari ücret tutarında güncellenerek ödenmelidir. Sendikal örgütlenme hakkımız üzerindeki tüm yasal ve fiili baskılara son verilmeli, DİSK Dev Emekli-Sen toplu sözleşme masasının doğrudan, meşru tarafı olarak kabul edilmelidir. Bir kez daha haykırıyoruz. Evlerimize hapsedilmeyeceğiz. Gasbedilen haklarımızı alana dek alanlardayız, sokaklardayız, omuz omuzayız."

Kaynak: ANKA