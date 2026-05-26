Sinoplu Emeklilerden Bayram İkramiyesi Tepkisi: Bugün 1 Kilo Pastırma 3 Bin Lira

(SİNOP) - Sinop'ta emekliler, bayram ikramiyesi ve aylıklarının yetersiz olduğunu, mevcut ekonomik koşullarda geçinmenin imkansız hale geldiğini ifade ettiler. Emekliler, aylıklarının açlık ve yoksulluk sınırının altında kaldığını, torunlarına harçlık vermekte dahi zorlandıklarını belirttiler.

Türkiye'nin en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta emekliler, aylıklarının ve 4 bin liralık bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu anlattılar.

İkramiyelerin hesaplarına yattığı gün harcandığını kaydeden emekli vatandaş Muharrem Elmacı, "Maalesef geldiği gün gitti. Emekli enflasyona ezdirilmeyecekti, ezdirmek şöyle dursun silindir gibi geçti enflasyon üzerimizden. Eğer emeklinin bir yerlerden geliri yoksa emekli maaşıyla geçinmesi mümkün değil. Emekli bayramda torununa en fazla 200 lira verebiliyor. Bir şey alamıyor çocuklar. Bir pizza yiyemiyor. Bir emeklinin maaşının en kötü şartlarda 50 bin liranın üzerinde olması lazım" dedi.

Nazmi Gökmen adlı emekli ise şunları söyledi:

"Günün şartlarına göre konuşulacak bir rakam değil. Bir çocuğa harçlık verecek rakam değil. Şu andaki şartlara göre 10 yaşında, 15 yaşındaki çocuğa 3 günlük, 5 günlük harçlık bile olmayacak vaziyette. Bunun tartışılması, konuşulması bile yanlış. Maaş çok düşük. Günün şartlarına göre Türkiye'de açlık sınırı 36 bin liranın üzerine çıktı. Yoksulluk sınırı 116 bin liranın üzerinde, bu şartlarda insanca yaşayacak bir insanın, bir ailenin 120 bin liranın üzerinde maaş alması lazım. İnsanca yaşamayı bırak, köle gibi yaşayamıyoruz şu anda. O kadar düşük bir ücret alıyoruz. Mesela benim aldığım maaş 45 bin lira. 34 yıl bu ülkeye hizmet etmişim. Yoksulluk sınırının altında yaşayan bir insanın yaşantısından hayır çıkmaz."

"4 BİN LİRA NE KURBAN NE ŞEKER ALMAYA YETER"

Emekli yurttaş Muzaffer Gençdoğan da emekli ikramiyelerinin saatler içinde eridiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Parasını bankadan çeken bütün emekliler bir saat sonra o parayı harcamak zorunda kaldılar. Ancak o kadar yetti. 4 bin liranın alım gücü ne kurban almaya ne de çocuklarına şeker almaya, torunlarına haçlık vermeye yetecek kadar bir tutar. Sadaka benzeri bir para. Dolayısıyla bunun emekliler için herhangi bir anlamı artık yok. Dolayısıyla emeklilerin bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret kadar artırılması gerekiyor. Emeklilerin torunlarına haçlık verebilmesi için emekli maaşının en az asgari ücret kadar olması gerekiyor. Ortalama bir emeklinin şu anda 20 bin civarında emekli maaşı var. Bununla bir ay nasıl geçinecek? Torunlarına haçlık mı versin? Evine gıda mı alsın? Elektrik su parası mı ödesin? Telefon parasını mı ödesin? Kira mı ödesin? Dolayısıyla haçlık vermeleri mümkün değil."

Emekli İsmail Hakkı Gülenç ise, "Kurbanlık 30 bin liradan başlıyor. Bugün 1 kilo pastırma 3 bin lira. Günün koşullarına göre gram altın alamıyor. İki tane emekli ikramiyesi parasıyla bir tane gram altın alıyor. Emekli torununa harçlık verir ama en yüksek Türk lirasını verir. Kaç para? En yüksek Türk lirası 200 lira verir. Daha başka ne versin?" diye konuştu.

Kaynak: ANKA