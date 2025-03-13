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Sinop'ta Buzlu Gölde Bisiklet Keyfi

Sinop'ta Buzlu Gölde Bisiklet Keyfi
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Sinop'un Dikmen ilçesindeki Göllü köyünde buza kaplı gölde bisiklet turu yapan Alaattin Dolma, gölün üzerinde keyifli anlar yaşadı.

Sinop'ta buzla kaplı gölde bisiklet keyfi yapıldı.

Sinop'un Dikmen ilçesi Göllü köyünde soğuk hava nedeniyle göl buz tuttu. Köy sakinlerinden Alaattin Dolma da bisikletiyle köyden çıkarak gölün yolunu tuttu. Alaattin Dolma, buz tabakasıyla kaplanan gölde bisikletiyle tur atarak keyif yaptı. Alaattin Dolma, "Gölün yüzeyi buzla kaplı. Bisikletle buraya kadar geldim. Gölün üzerinde tur attım. Güzel de oldu" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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