Sinop Çiftlik köyü tüneli mevkiinde meydana gelen olayda, bir araç yolda duran köpeğe çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle köpek olay yerinde telef oldu. Köpeğin telef olduğu konumdan başka bir vatandaş tarafından alınarak yakın bir civarda gömüldü.

Sinop'ta aracın çarptığı köpek telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, Sinop Çiftlik köyü tüneli mevkiinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir araç yolda duran köpeğe çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle köpek olay yerinde telef oldu. O sırada yoldan geçmekte olan başka bir vatandaş tarafından köpeğin telef olduğu konumdan alınarak yakın bir civarda gömdü. - SİNOP