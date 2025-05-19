Sincan'da İnşaat İşçileri 19 Mayıs Kutlamalarında Halay Çekti

Sincan'da İnşaat İşçileri 19 Mayıs Kutlamalarında Halay Çekti
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Ankara'nın Sincan ilçesinde inşaat işçileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılarak çatıda halay çekti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 19 Mayıs kutlamalarına çatıda halay çekerek katılan inşaat işçileri kameralara yansıdı.

Sincan ilçesi Yenikent'te çalışan inşaat işçileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında çalan müzikler eşliğinde oynayarak bayram coşkusuna ortak oldu. Çatıda halay çeken işçileri gören vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kaydettiler. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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