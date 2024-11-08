Üye Girişi
Haberler

Şimşek'ten 10 Kasım mesajı

Şimşek'ten 10 Kasım mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şimşek mesajında, 10 Kasım'ın bir matem günü değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, eserlerini ve ülkesi için yaptığı fedakarlıkları anlama günü olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bağımsızlık savaşının Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle andıklarını ifade eden Başkan Cengiz Şimşek, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük asker ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Başkan Şimşek, "Atatürk, engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem ve düşüncelerindeki evrensel boyutlar dikkate alındığında insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği en önemli liderlerden birisidir. Hayatını ülkesine ve milletine adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletinin de desteği ile ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sınırlı imkanlara rağmen millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Bugün vatan toprakları üzerinde hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, bunu Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyetimize borçluyuz. Bizlere düşen görev, O'nun 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti Devletini ilelebet yaşatmak ve daha ileri seviyelere taşımak için bıkmadan ve yorulmadan çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve canlarını bu topraklar için feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Elazığ'da deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi

 Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı

 Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu

Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşine soruldu
Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü

Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
9-10 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 9-10 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucu nedir? KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Kasım Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 2014 En İyi 100 Türk Filmi halk oylamasında kim 1. oldu? EN İYİ 100 TÜRK FİLMİ listesi (Kültür Bakanlığı Anketi)! MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 8 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Bingöl deprem mi oldu 8 Kasım Cuma? MasterChef eleme adayları kim? 8 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.