Şimşek'ten 10 Kasım mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şimşek mesajında, 10 Kasım'ın bir matem günü değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, eserlerini ve ülkesi için yaptığı fedakarlıkları anlama günü olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bağımsızlık savaşının Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle andıklarını ifade eden Başkan Cengiz Şimşek, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük asker ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Başkan Şimşek, "Atatürk, engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem ve düşüncelerindeki evrensel boyutlar dikkate alındığında insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği en önemli liderlerden birisidir. Hayatını ülkesine ve milletine adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletinin de desteği ile ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sınırlı imkanlara rağmen millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Bugün vatan toprakları üzerinde hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, bunu Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyetimize borçluyuz. Bizlere düşen görev, O'nun 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti Devletini ilelebet yaşatmak ve daha ileri seviyelere taşımak için bıkmadan ve yorulmadan çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve canlarını bu topraklar için feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP