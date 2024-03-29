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Şırnak Silopi İlçe Kaymakamlığı Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Yemeği Verdi

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Şırnak Silopi İlçe Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.

Silopi Kaymakamlığı tarafından bir otelde organize edilen iftar yemeğine Silopi Kaymakamı Cihat Koç, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız şehit aileleri ve gaziler katıldı. İftar sonrasında şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Kaymakam Cihat Koç, katılımlarından dolayı teşekkür ederek, kapılarının her daim kendilerine açık olduğunu söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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