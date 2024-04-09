Silopi'deki öğrencilerden maddi yardım

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrenciler, maddi durumu düşük ailelere gıda ve giyim yardımında bulundu.

Silopi Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, dayanışma örneği sergileyerek yardıma muhtaç ailelere gıda ve giyim yardımında bulundu. Okul öğretmeni Haşim Kutlu, öğrenciler ve velilerin dayanışmasıyla 20 aileye gıda, 10 kişiye de giyim desteğinde bulunduklarını söyledi. Kutlu; öğrencilerine, yardımlaşma ve dayanışma örneği sergiledikleri için teşekkür ettiğini ifade etti. - ŞIRNAK