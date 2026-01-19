Haberler

Mersin turizmde çok güçlü bir potansiyele sahip

Mersin turizmde çok güçlü bir potansiyele sahip
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen toplantıda, bölgenin turizm potansiyeli ön plana çıkarıldı. Dernek Başkanı Ali Kalın, 2026 yılı için büyük beklentileri olduğunu belirterek, yerel ve ulusal medyanın desteğinin önemini vurguladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen toplantıda bölgenin turizmi konuşulurken, çok güçlü bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı.

Silifke Turizmi Geliştirme ve Yardımlaşma Derneği tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda ilçe turizmi ele alındı. Dernek Başkanı Ali Kalın, 2026 yılı için bölge turizmi adına büyük beklentileri olduğunu belirterek, bu doğrultuda çalışmalarını her platformda hızlandırdıklarını söyledi. Yerel, ulusal ve sosyal medyanın bölge tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kalın, basın mensuplarının desteklerinin çok değerli olduğunu ifade etti.

Bölgede turizmin gelişmesi için dernek üyeleri ve otel sahipleriyle sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Kalın, "Genel sorunları ve önerileri yerinde tespit ederek çözüm noktasında ortak hareket etmeye çalışıyoruz" dedi.

Silifke ve Mersin'in turizm açısından büyük bir çeşitliliğe sahip olduğuna dikkat çeken Kalın, "Yamaç paraşütü, rafting, deniz ve yayla turizmi, eko ve av turizminin yanı sıra inanç ve kültür turizmi gibi pek çok alternatifimiz var. Plajlarımız, yaylalarımız ve doğal güzelliklerimizle çok güçlü bir potansiyele sahibiz. Bu zenginliği tanıtmak için üzerimize düşen katkıyı sunacağız" diye konuştu.

Programa Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner'in yanı sıra otel sahipler, dernek yöneticileri de katıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Görüntüler Rakka'dan! Cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklar serbest bırakıldı

Kapılar tek tek açıldı, cezaevinde sevinç çığlıkları yankılandı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu