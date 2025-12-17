Haberler

Siirt'te yerli ve milli savunma sanayi ürünleri sergilendi

Siirt'te Yerli Malı Haftası programı kapsamında öğrencilere yerli ve milli savunma sanayi ürünleri tanıtıldı.

Yerli Malı Haftası kapsamında bir kolejde açılan stantlarda öğrenci ve vatandaşlara sergilenen yerli ve milli savunma sanayi ürünleri tanıtıldı. Programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet ve asayiş ile terörle mücadele görevlerinde etkin olarak kullandığı yerli ve milli araç, gereç ve sistemlerin, alanında uzman jandarma personeli tarafından öğrencilere tanıtılacağını söyledi. Vali Kızılkaya, ayrıca jandarma köpek unsurlarının gösterisi gerçekleştirileceği, yerli ve milli imkanlarla üretilen sistemlerin dört ayrı stantta sergileneceğini dile getirdi. Yerli Malı Haftasının üretmenin, emeğin, milli bilincin ve ekonomik bağımsızlığın önemini hatırlatan çok kıymetli bir hafta olduğunu belirten Vali Kızılkaya, "Özellikle gençlerimize yerli üretimin değerini anlatmak açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Güçlü devletler ekonomik, teknolojik ve savunma alanlarında kendi kendine yetebilen devletlerdir. Savunma sanayisi, yalnızca bir teknoloji alanı değil, aynı zamanda milli bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin teminatıdır. Son yıllarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, yerli ve milli savunma sanayinde önemli bir atılım gerçekleştirmiştir. Bugün, İHA ve SİHA teknolojilerinde öne çıkan, kendi savaş gemisini, helikopterini ve savunma sistemlerini üretebilen, savunma sanayi ihracatını her geçen gün artıran güçlü bir Türkiye vardır. Tanıtımını yaptığımız yerli ve milli savunma sanayi ürünleri, bu başarının somut göstergeleridir. Sizlerden beklentimiz; yerli üretime sahip çıkmanız, bilime ve teknolojiye yönelmeniz ve ülkemizin geleceğine katkı sunmanızdır. Unutmayınız ki yerli üretimi desteklemek ve milli teknolojiyi geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Programın sonunda öğrenciler yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini inceleme fırsatı buldu. - SİİRT

500
