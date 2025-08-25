Siirt'te Yaz Spor Okullarına Yoğun İlgi: 10 Bin Öğrenci Eğitim Alıyor

Siirt'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okullarında 10 bin öğrenci, 20 farklı branşta eğitim alarak tatillerini hem eğlenceli hem de verimli geçiriyor.

Yaz tatili boyunca devam eden spor etkinlikleri kapsamında öğrenciler; futbol, voleybol, yüzme, boks, satranç, güreş gibi çeşitli branşlarda antrenörler eşliğinde eğitim alıyor. Sporla iç içe bir tatil geçiren çocuklar, fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerini de artırma fırsatı yakaladı.

Voleybol eğitimi alan öğrencilerden Belinay Yel, tatilini sporla değerlendirdiğini belirterek, "Burada yaz tatilimizi verimli olarak spor yaparak geliştiriyoruz. İleride iyi bir voleybolcu olmayı planlıyorum" dedi.

Güreş branşında eğitim alan Muhammed Ali Tepe ise hedefinin milli takım olduğunu dile getirerek, "Yaz tatilimi dolu dolu geçirmek için yaz spor okuluna geldim. Burada güreş öğreniyoruz, kendimizi geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Satranç kursuna katılan öğrencilerden Elif Ravza Batur ise yaz spor okullarının kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Burada satranç öğreniyoruz, keyifli zaman geçiriyoruz. Yaz tatilimizi verimli kullanıyoruz, çok eğleniyoruz" diye konuştu.

Yetkililer, yaz spor okullarına ilginin her geçen yıl arttığını, öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sunduğunu kaydetti. - SİİRT