Siirt'te 30 Yıldır Ata Mesleğini Sürdüren Demir Döven

Siirt'te 30 Yıldır Ata Mesleğini Sürdüren Demir Döven
Siirt Helvacılar Çarşısı'nda 30 yıldır demir dövme ustalığı yapan Metin İrey, teknolojiye rağmen el işçiliğiyle tarım aletleri üretmeye devam ediyor. Aile geleneğini sürdüren İrey, mesleğin zorluklarına dikkat çekiyor.

Siirt Helvacılar Çarşısı'nda 30 yıldır ata mesleğini sürdürüp demir döven adam, ilerleyen teknolojiye rağmen el işçiliğiyle küçük tarım aletlerini yapıyor.

Helvacılar Çarşısı'nda 30 yıldır sıcak demir döven 58 yaşındaki Metin İrey, teknolojiye rağmen küçük el tarım aletlerini üretmeye devam ediyor. Dededen babaya, babadan oğula ata mesleğini sürdüren İrey, işi 18 yaşına kadar babasının yanında öğrendi. İrey, ata mesleğine devam ederek tarım aletleri üretiyor.

Ürettiği malzemeleri köylüye sattığını belirten İrey, "Eskisi gibi iş kalmadı. Bu meslek teknolojiye yenik düştü. İyidir çok şükür ekmeğimiz çıkıyor. Balta, dare, orak gibi tarım aletlerini yapıyorum. Teknolojik hazır şeyler çıktığı için bu artık tarihe gömüldü diyebilirim. 3 çocuğum var. Dedem de babam da bu işi yapmış. Dededen babaya, babadan oğula devam ediyor. Çırağa verecek gücüm yok. Eskiden kürek vardı şu anda buna ihtiyaç kalmadı. Yaklaşık 17-18 yaşına kadar babamın yanında işi kavrayıncaya kadar çalıştım. O zaman babam ustalığı yapıyordu, 30 yıldır ustalık yapıyorum. Babamla abimle beraber çalışıyorduk" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
