Siirt haberi... Siirtli Fırıncılar: "Boğucu Sıcakta Çalışıyoruz, Ama Emeğimizin Karşılığını Alamıyoruz"

YUSUF EREN

Siirt'te fırıncılar, yaz aylarında 40 dereceyi geçen sıcaklarda ateşin karşısında çalışmalarına karşın günlük yevmiyelerin azlığından yakındı. Fırıncı Muhammet Ayaz, günlük ortalama 180 lira kazandığını belirterek, "Havalar zaten sıcak, bir de ateş önü boğucu bir sıcak ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz maalesef" dedi.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçtiği Siirt'te, ateş karşısında çalışan fırıncılar dert yandı. Sıcakta çalıştıklarını ve çok zorlandıklarını anlatan fırın işletmecisi Eyüp Beştaş, şöyle konuştu:

"Gördüğünüz gibi yaz mevsiminin en sıcak olduğu dönemdeyiz şu an dışarısı 45 derece, içerisi en az iki katıdır şu an 60 derece vardır. Usta zaten ter içinde kalmış garibim. Bu sıcakta bu hizmeti yapıyoruz hani millet sıcak bir ekmek yesin diye. Zorlanıyoruz çok zorlanıyoruz. Yevmiyeler ortalama bir insanın geçinebilmesi için çok az. Bir yevmiye bugün 150, en fazla 180 lira para alıyor. Geçim konusunda baya zorlanıyoruz ama yapacak bir şey yok sonuçta bu bir emektir. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız. Çok zorlanıyoruz, saat 6'da geliyoruz ta saat 9'a kadar bu ateşin önünde çalışıyoruz. Zorlanmamak elde değil. Şu an zor durumdayız terden olsun görüyorsunuz alın teriyle dedikleri şey bu yani. Zorlanıyoruz gerçekten Allah tüm fırıncıların yardımcısı olsun."

"SİİRT GİBİ BİR MEMLEKETTE GEÇİNEMİYORUZ"

Ateş başında günlük ortalama 180 lira kazandığını belirten Muhammet Ayaz ise, şöyle dedi:

"Bildiğiniz gibi havalar zaten sıcak bir de ateş önü boğucu bir sıcak gerçekten ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz maalesef. Bugün 180-200 lira arası yevmiye alıyoruz, dışarıda bu yevmiyeler en az 400-450 lira hatta 500 liraya çıkan oluyor. Siirt gibi bir memlekette geçinemiyoruz açıkçası, bekar olmama rağmen yetmiyor bana. Günde saat 6,5-7 arası gelip saat 8-8,5 arasına kadar çalışıyoruz. Şu an sizin bulunduğunuz ortamla burası bile çok farklı sıcaklıkta hani burası zaten boğucu aşırı boğucu. Hani deniz nemi çok sıcak olur ya onun gibi bir şey. Şu an en az 55-60 derece gibi hissediyorum. Özellikle öğlen vakitleri, akşam biraz serinleşiyor da ama bu vakitler çok boğucu bunalıma giriyor insan."