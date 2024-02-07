Sigorta Acenteleri Sorunlarını AK Parti Milletvekiline İletti

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen istişare toplantısında Sigorta Acenteleri ve Aracıları Meslek Komitesi üyeleri, sorun ve taleplerini AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı'ya iletti. Sigorta Acentelerinin sorunlarını dinleyen Milletvekili Cıngı, çözüm noktasında gayret edeceğini söyledi.

Kayseri Ticaret Odası 37. Sigorta Acenteleri ve Aracıları Meslek Komitesi istişare toplantısı AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, komite üyeleri ve sigorta acente firmaları sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Gülsoy, "37'nci Sigorta Acenteleri ve Aracıları komite üyelerimizi AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ile buluşturduk. Sektörlerinde yaşanan sıkıntıları ve taleplerini dile getirme fırsatı buldular. Vekilimize toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıda komite üyeleri ve sektör temsilcileri yaşadıkları sorunları ve taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

"Usulsüz Poliçe kesen ve kestirenlere yönelik tespitlerin ilkinde 15 gün işyeri kapatma cezası, ikinci defa tekrar edilmesi durumunda meslekten men edilmesi, trafik sigortası ruhsatı olan sigorta şirketlerin trafik sigortasını katii suretle düzenlemeleri gerektiği, trafik sigorta ruhsatına uygun şekilde ekli poliçe düzenlemelerine, aldıkları ruhsata uygun tek başına trafik sigortası poliçesi düzenlemelerini ve acenteye bu konuda baskı yapılmaması, doğrudan tazmin talebi, Şube işi yapan acentelerin her yıl bağlı bulundukları Ticaret Odasına şube müdürlerinin belgelerini yenilemeleri, sigorta Şirketleri Acenteler arası fiyat farklılığı yaşandığı, fiyatın herkes için aynı olması"

Toplantıda sektör temsilcilerini de tek tek dinleyerek sorun ve taleplerini not alan AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, çözüm noktasında gayret edeceğini belirtti. - KAYSERİ