Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'un süper yatı A+, üçüncü kez Marmaris'te yakıt ikmali yaptı

(MARMARİS) - Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'a ait yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki süper yat A+, kısa süre içinde üçüncü kez yakıt ikmali için Marmaris'e geldi. Önceki iki ziyaretinde en az 940 bin litre akaryakıt alan "Yüzen Saray" için sabahın erken saatlerinde hem karadan hem denizden yeni bir ikmal operasyonu yapıldı.

Yerel kaynaklara göre, yatın nisan ayındaki ilk ziyaretinde yaklaşık 400 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı ve yalnızca yakıt için 25 milyon 200 bin lira ödendi. Haziran ayındaki ikinci gelişinde ise tankerlerle 540 bin litre yakıt taşındı; yakıt ve erzak harcamalarının yaklaşık 30 milyon lirayı bulduğu kaydedildi.

Böylece yatın yalnızca ilk iki ziyaretinde aldığı yakıt miktarı 940 bin litreye ulaştı. Bu miktar, 50 litrelik deposu bulunan yaklaşık 18 bin 800 otomobilin deposunu tamamen doldurmaya yetiyor.

Üçüncü ikmalde verilecek yakıtın miktarı ve kesilecek faturanın büyüklüğü henüz açıklanmadı.

Kaynak: ANKA