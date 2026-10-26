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Sertifikalı tohum desteğinde başvurular başladı, son gün 31 Ağustos 2027

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Sertifikalı tohum desteğinde başvurular başladı, son gün 31 Ağustos 2027
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2027 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteği için başvurular başladı. Üreticiler, dilekçe, tohum faturası ve sertifika fotokopisiyle 31 Ağustos 2027'ye kadar İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurabilecek.

2027 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteği için başvurular alınmaya başlandı. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin, gerekli belgelerle İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları isteniyor.

Başvuru için dilekçe, sertifikalı tohum kullanımına ilişkin faturalar ve tohum sertifikasının fotokopisinin teslim edilmesi gerekiyor.

Başvurular, 31 Ağustos 2027 tarihinde sona erecek. Üreticilerin destekten yararlanabilmeleri için belgelerini bu tarihe kadar müdürlüğe ulaştırmaları önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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