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Şengen Bölgesi'ndeki 29 ülkenin vatandaşları Türkiye'ye kısa süreli seyahatlerinde vize almadan giriş yapabiliyor. Bu ülkelerin 16'sından gelen ziyaretçiler için ulusal kimlik kartı da yeterli. Avrupa'ya gitmek isteyen Türk vatandaşları ise vize başvurusu için randevu almakta zorlanıyor. Türkiye dünya pasaport sıralamasında 74'üncü sırada bulunuyor. Arnavutluk 75'inci, Nikaragua 76'ncı, Venezuela 77'nci, Mikronezya 79'uncu, Palau 80'inci, Timor-Leste (Doğu Timor) 85'inci ve Kosova 91'inci sırada yer alıyor. Türkiye'nin sıralamada 17 basamak gerisindeki Kosova ve 11 basamak gerisindeki Doğu Timor, vatandaşlarına Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeler arasında bulunuyor.

Pasaport gücü ve vize gereklilikleri üzerine araştırmalarını 34 dilde yayımlayan Passport Reports'un verileri, Türkiye ile Şengen ülkeleri arasındaki giriş koşullarının karşılıklılık bakımından önemli ölçüde farklılaştığını gösteriyor. Türkiye, Şengen Bölgesi'ndeki hiçbir ülkenin vatandaşına kısa süreli turistik ziyaretlerde vize şartı uygulamazken, bordo pasaportlu Türk vatandaşları 29 üye ülkenin tamamına giriş için vize almak zorunda.

16 ülkenin vatandaşları kimlikleriyle Türkiye'ye girebiliyor

Almanya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya ve Yunanistan vatandaşları Türkiye'ye yalnızca ulusal kimlik kartlarını kullanarak seyahat edebiliyor. Bu 16 ülkenin vatandaşlarından Türkiye'ye girişte pasaport talep edilmiyor.

Türk pasaportundan daha gerideki 7 ülke Şengen'e vizesiz giriyor

Platformun 23 Kasım tarihli verileri, Şengen Bölgesi dışında bulunan 65 ülke ve bölgenin pasaport sahiplerinin bölgeye vizesiz seyahat edebildiğini gösteriyor. Bu pasaportlardan 7'sinin dünya pasaport sıralamasında Türkiye'nin gerisinde yer alması, vize uygulamalarındaki farkı ortaya koyuyor.

Türkiye dünya pasaport sıralamasında 74'üncü sırada bulunuyor. Arnavutluk 75'inci, Nikaragua 76'ncı, Venezuela 77'nci, Mikronezya 79'uncu, Palau 80'inci, Timor-Leste (Doğu Timor) 85'inci ve Kosova 91'inci sırada yer alıyor. Türkiye'nin sıralamada 17 basamak gerisindeki Kosova ve 11 basamak gerisindeki Doğu Timor, vatandaşlarına Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeler arasında bulunuyor.

Türk pasaportunun mevcut gücü

Passport Reports'un global mobilite verileri göre,Türk vatandaşları pasaportlarıyla 69 ülkeye doğrudan vizesiz seyahat edebiliyor. 30 ülkede kapıda vize, 7 ülkede ise elektronik seyahat izni (eTA) ile giriş mümkün. Önceden vize alınması gereken ülke sayısı 92'nci Türk pasaportunun 106 olan mobilite skoru, dünya genelinde vizesiz veya kolaylaştırılmış giriş imkanıyla yüzde 53,5 erişim oranına karşılık geliyor. Türk vatandaşlarının Avrupa kıtasındaki vizesiz erişim oranı ise yüzde 17,4 düzeyinde kalıyor.

Şengen vizesi kalkarsa Türkiye 35 basamak yükselecek

199 ülkenin mevcut sıralamasını esas alan Passport Reports hesaplamasında, 29 Şengen ülkesinin tamamında Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması durumunda Türkiye'nin mobilite skoru 106'dan 135'e çıkıyor. Bu, yüzde 27,4'lük bir artış anlamına geliyor.

Bu durumda doğrudan vizesiz erişilebilen ülke sayısı 69'dan 98'e yükselirken, önceden vize alınması gereken ülkelerin sayısı 92'den 63'e geriliyor. Dünya genelindeki erişim oranı yüzde 53,5'ten yüzde 68,2'ye, Avrupa kıtasındaki erişim oranı ise yüzde 17,4'ten yüzde 80,4'e çıkıyor.

Diğer ülkelerin mobilite verilerinin sabit kalması koşuluyla Türkiye, 74'üncü sıradan 39'uncu sıraya çıkarak 35 basamak yükselecek. Türk pasaportu mevcut sıralamadaki Saint Kitts ve Nevis, Uruguay, Meksika, Ukrayna, Sırbistan ve Gürcistan'ın da önüne geçecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı