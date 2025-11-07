Haberler

Şemsi Bayraktar: Şap Hastalığına Karşı Üreticilere Destek Sağlanmalı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şap hastalığından etkilenen üreticilere destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Tarım Bakanlığı'nın aşı çalışmaları devam ederken, hayvancılığın sürdürülebilirliği için üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şap hastalığından etkilenen üreticilere destek sağlanması gerektiğini belirtti.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Erzincan'ın Tercan ilçesine gelen Bayraktar, İlçe Ziraat Odasını ziyaret etti. Burada yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında bilgi alan Bayraktar, üreticilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Ziyaretin ardından konuşan Bayraktar, son dönemde bazı illerde etkili olan şap hastalığının yurtdışı kaynaklı ölümcül bir virüs olduğunu ifade etti. Bayraktar, "Bu virüs birçok bölgemizde etkili oldu. Bazı illerimizde hayvan kayıpları yaşadık. Kaybetmediğimiz, ölmeyen hayvanlarımızda da ciddi verim kayıpları var. Tarım Bakanlığı bu konuda çalışma yürütüyor, sürekli aşı üretiyor ve sahada uyguluyor. Ancak bugünlerde pazarların yeniden kapandığını duyuyoruz. Bu mücadeleyi çok sıkı vermemiz lazım" dedi.

Aşılama programlarının düzenli yapılmasının önemine dikkat çeken Bayraktar, ilkbahar döneminde aşılama çalışmalarına erken başlanması gerektiğini vurguladı. Şap hastalığından zarar gören üreticilere destek verilmesinin hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu belirten Bayraktar, "Nasıl dondan zarar gören üreticilerimize destek verildiyse, hayvansal üretim yapanlara da destek sağlanmalı. Üreticilerimiz bu işi bırakmak istemiyorlar, hayvancılığa devam etmek istiyorlar. Onları ahırlarda tutmamız lazım. Bu desteği alırsak üreticilerimiz de hayvancılık faaliyetlerine devam ederler" diye konuştu.

Tarım sektörünün göç verdiğine ve gençlerin tarımda tutulamadığına da dikkat çeken Bayraktar, "Şu an göçmenlerle idare ediyoruz. Ama onlar ülkelerine döndüğünde bu ülkeyi kim besleyecek? Bize çiftçi lazım, bu ülkenin çiftçisi lazım. Gıdayı da kendi çiftçimizle üretmemiz gerekiyor. Gençlerimize pozitif ayrımcılık yapılmalı" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
