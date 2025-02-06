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Selin Eren, Dünya Şampiyonası için Doğal Buz Pistinde Hazırlanıyor

Selin Eren, Dünya Şampiyonası için Doğal Buz Pistinde Hazırlanıyor
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Antalya'da buz pistinin tadilata girmesi üzerine Selin Eren, Ardahan'daki Çıldır Gölü'nde antrenmanlarına devam ediyor. Bu süreçte, erkek arkadaşı ona sürpriz yaparak evlenme teklifi etti.

Buz pateni sporcusu Selin Eren, 2026'da Almanya'da yapılacak dünya şampiyonasına Türkiye'nin en büyük doğal buz pistinde hazırlanıyor.

Antalya'da yaşayan Avrupa ve Türkiye dereceli Artistik Buz Pateni Sporcusu Selin Eren, Antalya'da antrenmanlarını yaptığı buz pistinin tadilata girmesi üzerine Ardahan'daki Çıldır Gölü'nde antrenmanlarını sürdürmeye başladı. Türkiye'nin en büyük doğal buz pistinde dünya şampiyonasına hazırlanan sporcuya bir sürpriz de erkek arkadaşından geldi. Çekimleri Çıldır Gölü'nde devam eden belgesel ekibinin denk gelmesiyle erkek arkadaşı sürpriz yaparak, kameralar önünde evlenme teklifi yaptı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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