AFAD ekiplerinin yardımıyla kurtarılmıştı, o anları anlattı: "Sel bir anda geldi. Yukarıdan bağıra çağıra bir anda geldi" - Haberler

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AFAD ekiplerinin yardımıyla kurtarılmıştı, o anları anlattı: "Sel bir anda geldi. Yukarıdan bağıra çağıra bir anda geldi"

İhlas Haber Ajansı - Murat Sulucak - Yerel
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AFAD ekiplerinin yardımıyla kurtarılmıştı, o anları anlattı: "Sel bir anda geldi.

AFAD ekiplerinin yardımıyla kurtarılmıştı, o anları anlattı: "Sel bir anda geldi. Yukarıdan bağıra çağıra bir anda geldi"

Felaketi yaşayan Gökçebey'de selin yaraları sarılıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşanan sel felaketi dolayısıyla evleri sular altında kalan vatandaşlar selin yaralarını sarıyor.

Geçen 26 Haziran günü kuvvetli yağışların adeta sele dönüştüğü Gökçebey ilçesinde 30 ev sular altında kaldı. Bir metreyi bulan sel sularında mahsur kalan vatandaşlar AFAD'ın botuyla kurtarıldı. Suların çekilmesiyle birlikte afetin boyutu ortaya çıktı. Vatandaşlar afet nedeniyle ilçedeki otel ve yurtlara yerleştirildi. Oluşan hasarın giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar da çamur içerisinde kalan evlerine gelerek temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kurtarabildikleri eşyaları ayıran vatandaşlar, selin evleri bir an anda sular altında bıraktığını anlattılar. Vatandaşlar, "Neredeyse bir adam boyu su vardı. Allah devletimizden razı olsun. Valimiz, kaymakam, belediye başkanı. Hepsinden Allah razı olsun. Gece olsaydı daha kötü olurdu. Allah razı olsun. Su getiriyorlar, yemek veriyorlar. Maddi olarak destek de veriyorlar. En büyük desteği devletimiz sağlıyor" diye konuştu.

AFAD ekiplerinin yardımıyla kurtarılmıştı, o anları anlattı

Evinin giriş katı sular altında kalan Kezban Tahtabaş, hafızalara kazınan o görüntüleri İHA'ya anlattı. AFAD ekiplerinin desteğiyle bir metreyi bulan suda taşınarak güvenli bölgeye getirilen Tahtabaş, "Sel bir anda geldi. Yukarıdan bağıra çağıra bir anda geldi. Ben arka tarafa geçtim. Sel geliyor diye bağırdılar. Evimin önüne kendimi zor attım. Çocuk geldi taksiyle. O anda su bastı. Bele kadar çıktı. Beni evden zor indirdiler. AFAD ekipleri geldi kurtardı. Her şey mahvoldu. Çoluk çocuğumu zaten zor kurtardım. Devlet yanımızda. Allah razı olsun. Yardımcı oluyorlar. Bizi buradan çıkartıp kurtardılar" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Sulucak - Yerel

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