Haberler

Seferihisar'da 185 Kilogramlık Dev Orkinosla Şampiyonluk

Seferihisar'da 185 Kilogramlık Dev Orkinosla Şampiyonluk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen Tuna Masters Teos yarışmasında Mert Şen ve ekibi, 2.5 saatlik mücadelenin ardından 185 kilogram ağırlığında dev bir orkinos yakalayarak şampiyon oldu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen yarışmasında, yarışmacıların oltasına takılan 185 kilogram ağırlığındaki dev orkinos 2.5 saatte tekneye çekildi.

Seferihisar ilçesinde düzenlenen Tuna Masters Teos yarışmasına katılan Mert Şen ve ekibi, balık avına çıktı. Av sırasında Şen'in oltasına dev bir balık takıldı. Teknede bulunan Mert Şen, Nuri Gün, Orhan Şen ve Arda Gürgenburan'dan oluşan ekip, yaklaşık 2,5 saatlik uğraşın ardından 2 metre 35 santimetre uzunluğunda ve 185 kilogram ağırlığındaki dev orkinosu tekneye çıkardı. İlk kez yarışmaya katılan ekip, yakaladıkları 185 kiloluk orkinosla şampiyonluk elde etti. Kupaları Liman Başkanı Ahmet Olcay tarafından takdim edildi.

Tuna Masters Teos yarışmasına ilk kez katıldıklarını ve şampiyon olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Mert Şen, "Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Tuna Master yarışmasının ilk ayağında, Seferihisar'da 185 kilogramlık ve 2 metre 35 santimetre boyunda bir orkinos yakaladık. Balığı yukarı çekmemiz yaklaşık 2,5 saat sürdü. Takım arkadaşlarım Nuri Gün, Arda Gürgenburan ve Orhan Şen ile birlikte ekip olarak organize olduk ve balığa sonunda ulaşabildik. Bu balık, bize 'En büyük balık' kategorisinde kupayı kazandırdı. Yarışmayı organize eden Murat İğriboz'a ve Uluslararası Spor Balıkçılık Federasyonu Türkiye temsilcisi Elvio Penetti'ye, bu organizasyonu düzenledikleri ve bize bu duyguları yaşattıkları için teşekkür ederiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gazze'ye kara harekatı başlatan Netanyahu'dan ilk açıklama! İşte ordunun kanlı planı

Netanyahu'dan ilk açıklama geldi, ordu kanlı planını ilan etti
Aracın kilometresini düşürüp satışa koyan galeriye ibretlik ceza

Bakanlık bu yapılanı affetmedi! Vatandaşa "Oh" dedirten ceza
Baronlarla anlaşan komutanlar, PKK'ya para akıttı! İddianamedeki detaylar pes dedirtti

PKK'ya para akıtan komutanlar! İddianamedeki detaylar pes dedirtti
Evlenecek çiftlere 'ehliyet' geliyor! Bu kontrolden geçemeyen evlenemeyecek

Evliliğe yeni kriter! Bunu yapmayan nikah masasına oturamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen?

Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.