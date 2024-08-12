SEDAŞ Bolu'da 255 Milyon TL Yatırım Planlıyor

Bolu'nun dağıtım şebekesindeki ihtiyaçları için toplamda 180 milyon TL yatırım yapan SEDAŞ, 2024 yılı için 67 proje karşılığında yaklaşık 255 milyon TL yatırım planlıyor.

20 bin kilometrekarelik alandaki 3,9 milyon nüfusa hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ), Bolu'daki yatırım çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Hizmet verdiği tüm bölgelerde olduğu gibi Bolu'da da enerji altyapısını güçlendirmek ve kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamak için 2023 yılında dağıtım şebekesine yaklaşık 180 milyon TL yatırım yapan SEDAŞ, bu kapsamda bölgeye 25 yeni trafo tesis etti.

Yatırımların aralıksız devam ettiğini belirten SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, "2024 yılında, Bolu'da 67 farklı proje için yaklaşık 255 milyon TL'lik yatırım planladık. Bu yatırımların büyük kısmı hayata geçirildi. Kalan etapları ise hızla sürdürülüyor. Kapsamlı yatırımlarla birlikte 18 adet yeni trafo tesisi devreye alınacak ve bölgenin elektrik altyapısı daha da güçlendirilecektir. Bolu merkezin yanı sıra Mudurnu, Mengen, Göynük ve Gerede bölgelerindeki yatırım ve bakım çalışmalarımız, elektrik dağıtım hatlarında yaşanılacak olası kesintilerin önüne geçmek adına önemli bir adım olacaktır" dedi.

SEDAŞ'ın kaliteli hizmet ve kesintisiz enerji hedefiyle Bolu'da müşteri beklentilerini titizlikle araştırarak, bunları karşılayacak yatırım planlamasına ara vermeden devam ettiğinin altını çizen Odyakmaz, "TEDAŞ tarafından gerçekleştirilen 21 dağıtım bölgesine ait müşteri memnuniyeti ölçümlemelerinde Bolu ilimiz, haziran ayında 81 il arasında 5. sırada yer alma başarısı göstermiştir. Bir önceki yıla göre şikayet sayılarında da yüzde 27 azalma yaşanmıştır. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu. - BOLU