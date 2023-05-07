SCÜ'de 'Geriatrik Aciller Kongresi' gerçekleştirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) EMOS V 2023 Geriatrik Aciller Kongresi düzenlendi.

4 Eylül Kültür Merkezi Turkuaz Salonda açılışı yapılan kongreye SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

SCÜ, İnönü Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi öncülüğünde düzenlenen kongre, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

SCÜ'nün tanıtım filminin izlenmesiyle devam eden programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yekbaş, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Sonrasında söz alan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim, kongrenin daha sonraki yıllarda da sürmesi temennisinde bulundu.

SCÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan Korkmaz ise kongrenin Sivas'ta yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların sonunda akademisyenlere teşekkür belgesi verildi. - SİVAS