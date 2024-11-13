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Sarp Sınır Kapısı'nda Tır Kuyruğu 5 Güne Ulaşıyor

Sarp Sınır Kapısı'nda Tır Kuyruğu 5 Güne Ulaşıyor
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Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nda, tır sürücüleri yoğunluk nedeniyle 3 ile 5 gün beklemek zorunda kalıyor. Tır parklarının dolu olması ve ücretlerin yüksek olması nedeniyle tırlar yol kenarına park ediyor, bu da trafik sıkışıklığına yol açıyor.

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'nda tırlar yoğunluk oluşturdu. Karayolunun tek tarafını park ederek kapatan tır sürücüleri, sıralarının gelmesini bekliyor.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, yoğunluğa neden oldu. Tır kuyruğu bu kez Artvin'in Kemalpaşa, Hopa, Arhavi ilçelerinde bölüm bölüm yoğunlaşmalara neden oldu. Tır parkları dolu olduğu için ya da sürücüler tır parklarında talep edilen ücretleri ödemek istemediği için Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı sollu yol kenarına park eden tırlar, trafiğin de aksamasına sebep oldu. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmek için ortalama 3 ile 5 gün beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden tır sürücüleri, duruma tepki gösterdi.

Azerbaycanlı tır sürücüsü Ulvi Memmedor, "Burada zorluk çekiyoruz. 4-5 gün burada sıra bekliyoruz. Yol kenarında beklemek zorunda kalıyoruz. Bazı bölgeler ilçeye uzak olduğundan tuvalet sorunu yaşıyoruz. Gece yol kenarında park halindeyken uyuyamıyoruz. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

Gürcistan'ın sınırda yeni bir sisteme geçtiği ve işlemlerin uzaması nedeniyle yoğunluk yaşandığı öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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