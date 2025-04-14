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Sarıkamış'ta Gençlerin ATV ile Snowboard Keyfi

Sarıkamış'ta Gençlerin ATV ile Snowboard Keyfi
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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde iki genç, ATV araca bağladıkları halatla snowboard yaparak nisan ayında kayak keyfini çıkardı. O anları kafa kamerasıyla kaydeden gençler eğlenceli anlar yaşadı.

Sarıkamış'ta 2 genç, ATV araca bağladığı halatla snowboard yaptı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde vatandaşlar, nisan ayında pistlerde kaymanın keyfini çıkarıyor. ATV ile zirveye çıkan Umut Fendi ile Ömer Kurtuluş, daha sona zirveden aşağıya ATV aracın arkasına bağladıkları halatla snowboard yaptı. Ömür Kurtuluş ATV motoru kullanırken, Umut Fendi ise nisan ayında gönlünce kaymanın keyfini çıkardı. O anları kafa kamerasıyla anbean kaydeden gençler, daha sonra evlerinin yolunu tuttu. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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