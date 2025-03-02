Sabaha karşı gözaltına alınan Polat çifti serbest bırakıldı

Sabaha karşı gözaltına alınan Polat çifti için karar verildi
Gözaltına alınan Polat çifti sağlık kontrolünden geçirildi

Gözaltına alınan Polat çiftinden ilk görüntü! Devreye yakınları girdi
AK Parti kaynaklarından uyarı: İran, İmralı sürecinden rahatsız

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili kritik uyarı: O ülke harekete geçebilir
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu

Sarıkamış Kayak Merkezi, Kayak Severleri Ağırlamaya Devam Ediyor

Sarıkamış Kayak Merkezi, Kayak Severleri Ağırlamaya Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi, kar yağışının ardından yoğun bir ilgi görüyor. Kayak ve snowboard tutkunları, bölgede 1,5 metreyi geçen kar kalınlığı ile mükemmel bir deneyim yaşıyorlar.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, kayak severleri ağırlamaya devam ediyor. Kristal karı ve eşsiz doğasıyla ünlü merkezde, yerli ve yabancı turistler kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte pistler tamamen beyaza büründü. Kayak severler, 2 bin 500 rakımı ve uzun pistleri ile dikkat çeken merkezde, unutulmaz anlar yaşıyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiğini ifade eden Habitat Otel Genel Müdürü Halil İbrahim Cihangir, "Ramazan ayının başlamasıyla beraber pistlerde yoğunluğumuz devam ediyor. Herhangi bir çığ tehlikesi bulunmuyor. Otellerde yoğunlumuz devam ediyor. Bütün kayak severleri Kars Sarıkamış'a beklemekteyiz. Pistlerde kar kalınlığımız yaklaşık 1,5 metredir" dedi.

Öte yandan kayak severler, Sarıkamış'ın 'toz kristal karı' üzerinde kaymanın ayrıcalığını yaşamak için bölgeye akın ediyor. Kayak merkezinde 5 telesiyej ve toplam 30 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 9 pisti bulunuyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Fenerbahçe'den Galatasaray maçının hakemine tepki!
img

Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var
img

Demirtaş'tan tarihi çağrıya ilk yorum! Tehlikeye dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teravih namazında doğal gaz sıkıntısı! 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Teravihte korku dolu anlar! Cemaat apar topar hastaneye kaldırıldı
Otellere fuhuş operasyonu! Kapıdaki mühürleri böyle kamufle ettiler

Otellere fuhuş operasyonu! Kapıdaki mühürleri böyle kamufle ettiler
Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı! İstifa mesajı çok ilginç

Zorlu Holding CEO'su gözaltında! İstifa mesajı çok ilginç
Trump'ı kıskandıracak görüntüler! Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı

Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.