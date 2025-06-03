Sarıkamış Kadın Kooperatifine Teknik Destek Sözleşmesi İmzalandı

Sarıkamış Kadın Kooperatifine Teknik Destek Sözleşmesi İmzalandı
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Sarıkamış'ta üretilen hediyelik eşyaların tescil kazanması amacıyla, Serhat Kalkınma Ajansı ile Sarıkamışlı Kadın Kooperatifi arasında bir teknik destek sözleşmesi imzalandı. Bu destekle birlikte, özgün tasarımların yasal koruma altına alınması ve ticarileştirme süreçlerinin güvence altına alınması hedefleniyor.

Sarıkamış'ta üretilen hediyelik eşyaların tescil kazanmasına yönelik teknik destek sözleşmesi imzalandı.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Markalaşmayla Sarıkamış Kadın Kooperatifinin Rekabet Gücünün Artırılması Faaliyeti" isimli teknik destek faaliyetinin sözleşmesi Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile S.S Sarıkamışlı Kadınları Güçlendirme ve Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında imzalandı.

Destek kapsamında Ajans desteğiyle tasarlanan özgün obsidyen taşlı ürünler başta olmak üzere birçok ürün için endüstriyel tasarım tescili ve marka tescili yapılacak.

Alınan tesciller ile ürünlerin; yasal koruma altına alınması, ticarileştirme süreçlerinde güvence altına alınması, özgün tasarımlarının korunması, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınırlığının, katma değerlerinin ve pazar gücünün artırılması hedeflenmektedir. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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