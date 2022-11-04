Sarıkamış buz kesti, dereler dondu Yerel Haberler Hava sıcaklığının eksiye düştüğü Sarıkamış buz kesti, araçların camları buz tuttu, dereler dondu. Hava sıcaklığının eksiye düştüğü Sarıkamış buz kesti, araçların camları buz tuttu, dereler dondu. Hava sıcaklığını eksi 8 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşların soğukla imtihanı başladı. Araçlarının camları buz tutan vatandaşlar sabah erken saatlerde araçlarını çalıştırarak ısıtırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının buz tutan camlarını temizledi. Sarıkamış'ta soğukların etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Sarıkamış'ta hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düşüyor. Sabah katlığımızda araçların camları buz tutmuş halde, kış geldi. Soğuklar başladı" dedi. Dereler buz tuttu Öte yandan Sarıkamış'ta etkili olan soğuk havadan derelerde nasibini aldı. İlçede dereler buz tuttu. Hava sıcaklığının gece eksi 10, sabah erken saatlerde ise eksi 8'e düştüğü ilçede vatandaşlar da evlerinde sobaları yakmaya başladı. - KARS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kars Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Sarıkamış buz kesti, dereler dondu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.