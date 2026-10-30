Şanlıurfa'da işadamı Delen, 600 milyon liralık servetini kaptırdığını iddia etti

Geçen hafta Şanlıurfaspor eski Başkan Yardımcılarından T.B.'nin, T.B. isimli şahsı darp etmesi ve bir gün sonra karşı tarafın silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanması olayının ardından konuşan işadamı ve Şanlıurfaspor eski As Başkanı Osman Delen, kendisinin de 600 milyon liralık servetini T.B.'ye kaptırdığını iddia etti.

Olay, geçen hafta Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Şanlıurfaspor eski Başkan Yardımcılarından T.B., elinde bıçakla alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan T.B. isimli şahsı darp etti. Yaşanan olayın ardından iddiaya göre darp edilen şahsın yakınları, T.B.'ye saldırdı. Saldırıda silahla vurulan Şanlıurfaspor eski Başkan Yardımcısı T.B. ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken 1 kişi ise sopa darbeleriyle yaralandı. Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimlikleri belirlenen saldırganlardan 3'ünü yakalamayı başarırken T.B. ise kaçarak izini kaybettirdi.

Olayın ardından açıklama yapan işadamı ve Şanlıurfaspor eski As Başkanı Osman Delen, kendisinin de 600 milyon liralık servetini T.B.'ye kaptırdığını iddia etti. Kendisine ait petrol istasyonları olduğunu ve T.B.'nin yanına gelerek beraber yeni bir petrol istasyonu kurmayı teklif ettiğini söyleyen Osman Delen, çevreyolu üzerinde petrol istasyonu açtıklarını söyledi. Daha sonra çeşitli hilelerle petrol istasyonunun elinden alındığını ve borçlandırıldığını söyleyen Osman Delen, çek, senet ve yüksek faizlerle diğer petrol istasyonlarının da içerisinde olduğu yaklaşık 600 milyonluk servetine el konulduğunu iddia etti.

Elinde emekli maaşı kaldı

Elindeki her şeyi kaybettiğini ve sadece emekli maaşı ile geçindiğini söyleyen Delen, cumhuriyet başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Petrol istasyonundaki olayın bir saldırıdan ibaret olmadığını belirten Delen, T.B. isimli şahsın Şanlıurfa'da bir çok kişinin mal varlığını elinden aldığını ve çok sayıda yuvayı dağıttığını belirtti.

Petrol istasyonuyla başlayan ortaklık

Kendisiyle bir petrol istasyonu alarak ortaklığa başladığını söyleyen Osman Delen, "Yaklaşık 5-6 yıl önce T.B. isimli şahıs yanıma gelerek benimle petrol işi yapmak istediğini söyledi. Ben de kendi işyerlerimde değil de başka bir yerde petrol almayı tavsiye ettim. Ben bu işi yaptığım için o da petrol işletmecisi olmak ve benimle çalışmak istediğini söyledi. Biz de gidip çevreyolunda kendisiyle birlikte bir petrol istasyonu aldık. İşi öğrendikten bir yıl sonra türlü bahanelerle o petrolü benim elimden aldı. Belli bir zararım oldu ama ben sesimi çıkartmadım ama ticari ilişkimiz devam etti, para ilişkimiz devam etti. Çevremdeki insanlar bunun tefeci olduğunu söylediler ama bir defa artık bu ticari ilişkiye girmiştim. Maddi olarak sıkıntıya girince bana para verdi, zaten daha önce de bana verdiği para üzerinden petrole el koymuştu" dedi.

Yaklaşık 6 ayda 600 milyon liralı serveti yok oldu

İlk önce borçlandırıldığını ve daha sonra petrol istasyonuna haksız yere el konulduğunu iddia eden Delen, "Yaklaşık 5-6 ay önce benim 550-600 milyon liralık mal varlığım vardı. Bankalara borcum vardı, ben bunları 450-500 milyon liraya satmak zorunda kaldım. Tefeci faizci dediğim T.B. de merkezdeki petrol istasyonumu haksız yere benden aldı. Buradan cumhurbaşkanıma, içişleri bakanıma, adalet bakanıma, Şanlıurfa valime ve emniyet müdürüme sesleniyorum. Ben bundan 3 gün önce tefecilikten ve haksız yere elimden aldığı mallarla ilgili suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.

Kimse cesaret edip konuşamıyor

T.B.'nin bir çok insana aynısını yaptığını ama kimsenin cesaret edip konuşamadığını söyleyen Delen, "Bu adam daha önce Şanlıurfa'da birkaç aileyi daha yerle bir etti ama o aileler benim gösterdiğim cesareti gösterip konuşamıyor. Ben önce Allah'a güveniyorum, sonra devletime güveniyorum, çok şükür kendime de güveniyorum. Ben çıkıp açık yüreklilikle bu adamın beni perişan ettiğini, yuvamı yıktığını, bir buçuk petrolümü aldığını söylüyorum. Bu adam yüzünden iflas ettim. Kariyerim, itibarım gitti. Çeklerim yazıldı. Şu anda bankalarla ilgili problemlerim var. Ailevi sorunlarım var. Eşimle problemlerim var. Bu adam ciddi anlamda bana zarar verdi. Başka ailelere de zarar verdi. Bana yaptıkları gibi faizle para veriyorlar" dedi.

Bütün hesapları incelensin

Maliye tarafı ve bankalardaki hesaplarının da incelenmesini isteyen Delen, "Artık kimseye zarar vermemesi için T.B.'nin, ondan sonra S.B.'nin S.B.'nin ve Ş.B.'nin maliye tarafından araştırılmasını istiyorum. Banka hesaplarının araştırılmasını istiyorum. Elimde bütün evraklar var. Ben istasyonumu kendisine 125 milyon liraya sattım. Bana ödediği paralar belli. Şu anda elinde çeklerim var. Bu çeklerle de beni tehdit ediyor. Çeklerimi bana iade etmedi. Toplam 600 milyon liralık mal varlığım varken şu anda sıfıra düşmüş durumda. Şu anda emekli maaşıyla geçiniyorum, buna da yakında icralar gelecek. En kısa zamanda bu adamın yakalanması lazım. Zaten en son yaptığı olaylar da belli. Gündüz vakti Talat Baytemur isimi arkadaşımızın da işyerine silahlı saldırıda bulundu. Şu anda bu adam kaçak dolaşıyor. Bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesi gerekiyor. Ben de bu adamın benden haksız yere aldığı bir buçuk petrolün iadesini istiyorum. Ben evraklarla bütün yasal işlemlerimi başlatmışım. Devlet büyüklerimden ricam budur. İnşallah en kısa zamanda hak yerini bulur. Benden haksız yere, yüzde 10-12 faizle aldığı malların iadesini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı