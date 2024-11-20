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Şanlıurfa'da Fıstık Dalları Kış Yakacağı Olarak Kullanılıyor

Şanlıurfa'da Fıstık Dalları Kış Yakacağı Olarak Kullanılıyor
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde fıstık hasadından sonra dallar toplanarak kış aylarında yakacak olarak değerlendiriliyor. Hem zararlı böceklerin üremesini önlemek hem de ekonomik bir yakıt kaynağı elde etmek için bu gelenek sürdürülüyor.

Şanlıurfa'da sonbaharda budanan fıstıkların dalları kışın yakacak olarak kullanılıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi kırsalında yaşayan vatandaşlar, sonbaharda hasat edilen fıstık dallarını toplayarak, kış aylarında yakacak olarak kullanmak için kesiyor. Bahçede bırakılan fıstık dallarının zararlı böceklere yuva olduğunu belirten vatandaşlar, bu durumun önüne geçmek için dalları temizleyip değerlendirmeyi tercih ediyor. Vatandaşlar, bu dalların sobada uzun süre yandığını ve kışın soğuk günlerinde hem ekonomik hem de verimli bir yakıt kaynağı oluşturduğunu dile getirdiler.

Kırsal bölgelerde odun ve tezek dışında yakacak alternatifi olmayan kırsal Aybastı Mahallesi sakinlerinden Ali Akkuş, "Fıstık hasadından sonra dalları boşa gitmesin diye topluyoruz. Bahçede kalan dallar, böceklerin üremesi için uygun bir ortam oluşturuyor. Bu yüzden hem bahçelerimizi temiz tutuyoruz hem de kışlık yakacak ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bu dallar kışın sobada güzel bir ısı verir ve ailecek soba başında vakit geçirmek bizim için keyifli olur. Bu, bizim köyde yıllardır süregelen bir gelenek" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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