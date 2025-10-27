SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci: 'Bağımsızlığımızın simgesi Cumhuriyetimiz, millet olarak başarabildiklerimizin bir...

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bağımsızlığımızın simgesi ve en büyük teminatı Cumhuriyetimiz, Türk Milleti olarak birlik, beraberlik, inanç ve kararlılıkla başarabileceklerimizin bir göstergesidir" dedi.

Dr. Kileci, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir lider ve askeri dehanın öncülüğünde kenetlenen milletimiz, ağır bedeller ödeyerek azmin ve kararlılığın sembolü, bağımsızlık mücadelemizin örneği olmayan destansı zaferi sonrasında Cumhuriyet yönetimine kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

"İnanç ve azimle yazılan bu destanın en değerli hazinesi olan Cumhuriyetimiz, bugün bir asrı deviren koca bir çınar olarak ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığının yegane teminatı olarak yükselmeye devam ediyor" diyen Dr. Kileci, "Her türlü yokluğa rağmen yeniden bağımsız olma mücadelesiyle dünyaya örnek olan milletimiz, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' sözleriyle ifade ettiği Cumhuriyet'le aydınlık ve çağdaş bir ülkede yaşama hakkına sahip olmuştur. Büyük Atamızın büyük zorluklara rağmen milletimizi taçlandırdığı Cumhuriyetin 102'nci yılını kutlamanın coşkusunu yaşarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını ve bağımsızlık uğruna canlarını vermekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP