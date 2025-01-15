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Sani Konukoğlu'nun Vefatının 31'inci Yıl Dönümü Anılıyor

Sani Konukoğlu'nun Vefatının 31'inci Yıl Dönümü Anılıyor
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Gaziantep Sanayi Odası'nın kurucu başkanı Sani Konukoğlu, vefatının 31'inci yıl dönümünde anılıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Konukoğlu'nun sanayiye katkılarını ve mirasını hatırlattı.

Gaziantep Sanayi Odası'nın kurucu başkanı ve ilk yönetim kurulu başkanı merhum Sani Konukoğlu, vefatının 31'inci yıl dönümünde saygı, özlem ve minnetle anılıyor.

Merhum Sani Konukoğlu'nun vefatının 31'inci yıl dönümü münasebetiyle bir anma mesajı yayımlayan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Şehrimizde sanayinin temellerinin yeni atılmaya başlandığı bir dönemde, öncü bir rol üstlenen kurucu başkanımız merhum Sani Konukoğlu, cesareti ve girişimciliği ile şehrimizde olduğu gibi ülkemiz sanayisinin gelişmesine de büyük katkılarda bulunmuştur" dedi.

İmkanların kısıtlı, bilgiye ulaşmanın ve girişimciliğin güç olduğu dönemde tüm zorluklara karşı merhum Sani Konukoğlu ve sanayicilerin verdiği mücadelenin altını çizen Ünverdi, "İş hayatına ve gelecek kuşaklara örnek teşkil eden merhum Sani Konukoğlu'nun 'İşin Hilesi Dürüstlüktür' düsturuyla o dönemin koşullarında temelini attığı yatırımlar büyümeye, ülkemizin kalkınmasında önemli rol üstlenmeye ve insanımıza hizmet etmeye devam etmektedir. Merhum Sani Konukoğlu, sanayiciliği, hayırseverliği, eğitim ve sağlık alanında atmış olduğu adımlar ile herkesin takdirini toplamıştır. Bizler de kendilerinin yolunda yürümeye, en büyük miraslarından olan yenilikçi bakış açısı ile şehrimiz ve ülke sanayisini her alanda ileri taşımaya, insan odaklı çalışmaya devam edeceğiz. Vefatının 31'inci yıl dönümünde, şehrimiz ekonomisinin ve sanayisinin bugünlere ulaşmasında büyük emeği olan Kurucu Başkanımız merhum Sani Konukoğlu başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm sanayicilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kurucu başkan ve ilk yönetim kurulu başkanı, örnek sanayici merhum Sani Konukoğlu, 16 Ocak Perşembe günü saat 13: 00'te Asri Mezarlıktaki kabri başında anılacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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