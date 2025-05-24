Sandıklı'da Duyusal Gelişimi Destekleyen Oyun Atölyesi

Sandıklı'da Duyusal Gelişimi Destekleyen Oyun Atölyesi
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Afyonkarahisar Sandıklı'da gerçekleştirilen 'Duyularla Keşfet: Oyunla Öğrenme Atölyesi' projesi, 3-7 yaş arası çocukların duyusal gelişimini oyunlarla destekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği proje, uygulamalı bilimler yüksekokulu öğrencilerinin gönüllü katkılarıyla hayata geçirildi.

Afyonkarahisar Sandıklı Gençlik Merkezi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerinin gönüllü katkısıyla yürütülen projede, 3-7 yaş arası çocukların duyusal gelişimi oyunlarla destekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ÜNİDES Programı çerçevesinde hayata geçirilen "Duyularla Keşfet: Oyunla Öğrenme Atölyesi" projesi, Sandıklı'da erken yaş çocuklar için uygulandı. Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Çocuk ve Yaşam Kulübü öğrencilerinin gönüllü desteğiyle yürütülen etkinliklerde, yapılandırılmamış oyun alanları ve duyusal oyuncaklarla çocukların hem öğrenmeleri hem de eğlenmeleri sağlandı. Atölye çalışmaları sayesinde çocukların duyusal gelişimi desteklenirken, öğrenciler de çocuklarla birebir etkileşim kurarak öğretici ve eğlenceli bir ortam oluşturdu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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