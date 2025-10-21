Haberler

Sanayispor'un Kalecisi Oğuzhan Kamacı Antrenmanda Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Sanayispor'un Kalecisi Oğuzhan Kamacı Antrenmanda Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sanayispor'un kalecisi Oğuzhan Kamacı, antrenman sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahale etti ancak genç kaleci kurtarılamadı. Cenazesi bugün toprağa verildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1. Amatör Küme ekiplerinden Sanayi spor'un kalecisi Oğuzhan Kamacı (28), antrenman sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma Sanayi spor futbolcuları dün akşam 600 Evler Mahallesi'ndeki sentetik sahada antrenman yaptığı sırada, kaleci Oğuzhan Kamacı şut denemesi esnasında bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden takım arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sahada yapılan Kamacı, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kaleci kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kamacı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Kamacı'nın kısa süre önce halı saha maçında da rahatsızlandığı ve bugün için kalp doktoruna randevu aldığı öğrenildi.

Genç kalecinin cenazesi bugün Bandırma Haydar Çavuş Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye futbolcu arkadaşları, spor camiası ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
