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Sanayici Mehmet Ali Topçuoğlu hayatını kaybetti

Sanayici Mehmet Ali Topçuoğlu hayatını kaybetti
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Gülsan Holding ve Topçuoğlu Otomotiv kurucularından, hayırsever iş insanı Mehmet Ali Topçuoğlu tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi 9 Haziran'da Gaziantep'te toprağa verilecek.

Anadolu iş dünyasının ve Gaziantep sanayisinin öncülerinden Mehmet Ali Topçuoğlu hayatını kaybetti.

Gülsan Holding ve Topçuoğlu Otomotiv kurucularından hayırsever iş insanı Mehmet Ali Topçuoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Topçuoğlu'nun cenazesi 9 Haziran 2026 Salı günü Şireci Camii'de kılınacak olan öğle namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kilis eşrafından Merhum Mustafa Hilmi ve merhum İnayet Topçuoğlu'nun evlatları olarak 1937 yılında dünyaya gelen GÜLSAN Holding ve Topçuoğlu Otomotiv kurucularından Mehmet Ali Topçuoğlu, sanayi ve ticaretteki başarılarının yanında, sosyal sorumluluk projeleri ile de öncü oldu. Küçük yaşlardan itibaren babasının Kilis'teki dükkanında çalışan Mehmet Ali Topçuoğlu, 1952 yılında ilkokuldan, 1955 yılında ortaokuldan mezun oldu. Babasının işlerinden dolayı liseyi yarıda bırakmak zorunda kalan Mehmet Ali Topçuoğlu, küçük yaşlardan itibaren babasına ait mağazanın idaresini eline aldı. İstanbul merkezli onlarca firmanın bayiliğini yaptı. Mağazada satılan ürünlere kamyon bayiliğini de eklediğinde henüz 16-17 yaşlarındaydı. 1950'li yıllarda Kilis'teki beşinci buzdolabını, ilk çamaşır makinesini ve ilk TIR'ı sattı. Kilis'te ticaret hayatında zirveye çıkan Mehmet Ali Topçuoğlu, 1960'lı yılların ortalarında kardeşleri merhum Naci ve Vedat Topçuoğlu ile birlikte Gaziantep'e taşındı.

Gaziantep'te yedek parça, traktör ve otomotiv bayiliğinin ardından, kardeşleri ile birlikte sanayi yatırımlarına yöneldi. Önce sünger fabrikası, ardından Gülsan Çuval kuruldu. Gülsan Çuval, stratejik yatırımlarla sadece sektörün lideri olmakla kalmadı, çuvalın hemen her sektörde ambalaj ürünü olarak kullanılmasını sağladı. Polipropilen ipliğin halı imalatında kullanımı ile Gaziantep'in halıcılıkta dünyanın üretim merkezi olmasında, kardeşleri merhum Naci Topçuoğlu ve Vedat Topçuoğlu ile birlikte Mehmet Ali Topçuoğlu'nun imzası var. Küçük yaşlarda adım attığı otomotiv sektörüne 70 yılını veren Mehmet Ali Topçuoğlu, otomotiv sektörüne olan sevgisi ve vefasının etkisiyle Gaziantep'te Türkiye'nin ilk Otomotiv Meslek Lisesi'ni yaptırdı.

Yaşadığı topluma hizmet etmeyi öncelikleri arasında gören Topçuoğlu ailesi, Gaziantep ve Kilis'te eğitim, sağlık, cami ve sosyal tesis alanında çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza attı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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