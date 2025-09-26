Haberler

Sanatçı Nalan Höke Turan, Vize Dolandırıcılığı Kurbanı Oldu

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Nalan Höke Turan, sahte internet sitesi aracılığıyla vize başvurusu yaparken 90 bin TL dolandırıldı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sanatçı Nalan Höke Turan, İtalya vize başvurusu yapmak isterken 90 bin TL dolandırıldı. Sahte site kurarak dolandırıcılık yapan şebekeye düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Nalan Höke Turan, dolandırıcılar tarafından oluşturulan sahte internet sitesinden İtalya'ya vize başvurusunda bulundu. Pasaport, belge ve 90 bin TL gönderen Turan, şüphelilere ulaşamayınca dolandırıldığını fark etti. Şikayet üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şebekenin 20 vatandaşı mağdur ettiği tespit edildi. Savcılık tarafından verilen talimat ile 8 ilde yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifadeleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
