Sanatçı Nalan Höke Turan, Vize Dolandırıcılığı Kurbanı Oldu

Sanatçı Nalan Höke Turan, İtalya vize başvurusu yapmak isterken 90 bin TL dolandırıldı. Sahte site kurarak dolandırıcılık yapan şebekeye düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Nalan Höke Turan, dolandırıcılar tarafından oluşturulan sahte internet sitesinden İtalya'ya vize başvurusunda bulundu. Pasaport, belge ve 90 bin TL gönderen Turan, şüphelilere ulaşamayınca dolandırıldığını fark etti. Şikayet üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şebekenin 20 vatandaşı mağdur ettiği tespit edildi. Savcılık tarafından verilen talimat ile 8 ilde yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifadeleri devam ediyor.