Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu

Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu! Örgüt lideri dahil 49 gözaltı
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar yağışı göründü

Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtsever paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş

Şinasi Yurtsever'in ölümünden annesinin haberi yokmuş

Samsunlu Amatör Telsizci, 180 Ülke ile Haberleşiyor

Samsunlu Amatör Telsizci, 180 Ülke ile Haberleşiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan İlyas Çetin, hobi amaçlı kurduğu telsiz istasyonu ile 1987 yılından bu yana dünya genelindeki 180 ülke ile iletişim kuruyor. Telsizcilik hobisine olan ilgisini yıllardır sürdüren Çetin, bu deneyimini paylaşmak ve yapılan çalışmalarla bilinilirliğini artırmak istiyor.

Samsun'da kırsal mahallede yaşayan bir vatandaş evine hobi amaçlı kurduğu telsiz istasyonu ile 180 ülke haberleşiyor.

Samsun Radyo Amatörleri Hava ve Doğa Sporları Derneği (SAMRAD) Başkanı İlyas Çetin (60), Canik ilçesi Üçpınar Mahallesi'ndeki evinde hobi amaçlı telsiz istasyonu kurdu. 1987 yılında başlayan telsiz hobisini günümüze kadar devam ettiren İlyas Çetin, evinde kurduğu telsiz istasyonu ile yakın ve uzak fark etmeksizin herkesle haberleşiyor.

"Mesafe sınırsız"

2025 yılında 180 ülke ile konuştuğunu belirten İlyas Çetin, "Telsiz işine merakım 1987 yılında hat bandı cihaz ile başladı. Hat bandı herkesin kullanabileceği, lisans gerektirmeyen bir sistemdir. 1994 yılında Samsun'da amatör telsizcilik imtihanı açıldı. İmtihanı girerek A sınıfı belgemi aldım. 1994 yılında amatör telsiz ile başladım. 2025 yılında halen bu işe devam ediyorum. Bu işin gönüllü askerleriyiz. Bilinmemizi istiyoruz. Evlerde bizim sabit istasyonlarımız var. Evlerden ayrıldığımız zaman el telsizlerimiz var. Kullanmış olduğumuz bu cihazlarda mesafe sınırsızdır. Dünyanın her tarafına sinyal gönderebiliyorsun. Haberleşme yapabiliyorsun. Farklı modlar var. O modlar ile uzaklarla iletişim kurabiliyorsun. Görenlerin dikkatini çekiyor. 2025 yılında sesli ve sessiz olarak 180 ülke ile konuştum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geldi
img

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı
img

Ukrayna'ya asker gönderecek ilk ülke belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı

CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
Şampiyon olan takıma müjde! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Şampiyon olan takıma müjde! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Fenerbahçe'nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini...

Fenerbahçe'nin elendiğini görünce canlı yayında çıldırdı
En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor

Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti

2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden kör oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.