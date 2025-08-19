Samsun ve Zonguldak'taki Orman Alanları ile İlgili Dezenformasyon Yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından Cumhurbaşkanı Kararı ile Samsun ve Zonguldak illerinde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin olarak sosyal medya mecralarında 'ormanların talan edildiği' yönünde çıkan iddialar yalanlandı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Kararı ile Samsun ve Zonguldak illerinde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin olarak sosyal medya mecralarında 'ormanların talan edildiği' yönünde dolaşıma sokulan iddialar gerçeği yansıtmamakta, dezenformasyon içermektedir. Devlet ormanları Hazine adına tescillidir ve bu alanlarda her türlü tasarruf Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Türkiye, Orman Genel Müdürlüğü'nün başarılı çalışmaları sayesinde son 20 yılda orman varlığını 2,6 milyon hektar artırmış bir ülkedir. Türkiye en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü ülkedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA