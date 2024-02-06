Samsun'un nüfusu 2023 yılında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre Samsun'un nüfusu 2023 yılında bir önceki yıla göre 9 bin 58 kişi artarak, 1 milyon 377 bin 546 kişi oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre 2023 yılında Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Samsun'da ise 2022 yılında 1 milyon 368 bin 488 kişi olan nüfus 9 bin 58 kişi artarak, 1 milyon 377 bin 546 kişi oldu. Ayrıca Samsun'da yabancı nüfusu sayısı düştü. 2022 yılında 28 bin 655 olan yabancı nüfusun 2023 yılında 20 bin 599 olduğu açıklandı.

Çevre illerden Ordu'nun nüfusu 763 bin 190, Sinop'un nüfusu 220 bin 799, Amasya'nın nüfusu ise 339 bin 529 kişi oldu. - SAMSUN