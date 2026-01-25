Haberler

Samsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Hacı Eyüp Güler seçildi

Samsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Hacı Eyüp Güler seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndaki genel kurulda Hacı Eyüp Güler, 807 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Seçimin ardından Güler, destek veren şoför esnafına teşekkür etti ve sürecin başarılı geçtiğini vurguladı.

Samsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda yapılan seçimlerde Hacı Eyüp Güler başkan seçildi.

Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler ile Samsun Kamyoncular Odası Başkanı Mustafa Akça başkanlık için yarıştı. Seçimlerde toplam bin 357 oy kullanılırken, 16 oy geçersiz sayıldı. Yapılan sayım sonucunda Hacı Eyüp Güler 807 oy alarak başkan seçilirken, Mustafa Akça ise 535 oyda kaldı. Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan Hacı Eyüp Güler, kendisini destekleyen şoför esnafına teşekkür ederek, "Bugün Samsun şoförlerine yakışır bir genel kurul yapıldı. Türkiye'de örnek bir genel kurul oldu. Çıktığımız bu yarışta en ufak bir aksaklık yaşanmadan genel kurulumuzu tamamladık. Katılımcılara teşekkür ediyorum, odalarına sahip çıktılar. Kazanan bizim taraf oldu ama asıl kazanan Samsun şoför ve esnafı oldu. Hepimize, Samsun'a ve şoförlerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire için karar verildi
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı

Yasak aşk ölüm getirdi! Dehşet saçan evli kadınla ilgili yeni gelişme
Oyuna sonradan giren Edin Dzeko, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu

Oyuna girdi, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire için karar verildi
Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı

Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama
40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL

Tarihi fotoğraflarda vardı, 40 yıl sonra İstanbul'a döndü! İşte fiyatı