Samsun'da Tek Şeritli Yol Sonunda Çift Şeride Çıkıyor

Samsun'un Çarşamba ile Ayvacık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda yıllardır devam eden sorunlar nihayet sona eriyor. Özellikle Beyyenice ile Yeni Şehir Mezarlığı arasındaki tek şeritli yol bölümünde yaşanan trafik kazaları nedeniyle beklenen çalışmalar hız kazandı.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, daha önce yüklenici firma değişiklikleri nedeniyle ertelenen proje, mevcut firmanın çalışmaları hızlandırmasıyla yeniden hareketlendi. Bölgede yaşanan kazaların en büyük sebebi olan tek şeritli yolun aniden sona ermesi, sürücüler ve özellikle tır-kamyon gibi büyük araçlar için büyük risk oluşturuyordu. Sürücülerin güvenli mezarlık kavşağı yerine tehlikeli manevralar yapması da kazaları tetikliyordu.

Yetkililer, bu sorunları gidermek için öncelikle SASKİ'nin altyapı çalışmalarının tamamlanmasını beklediklerini ve bu tek şeritli bölümün Eylül ayının ilk haftasında çift şeride çıkarılmasının planlandığını duyurdu.

Geçen yıl aynı noktada meydana gelen çok sayıda kaza, bölge halkının ve sürücülerin yoğun tepkisine neden olmuştu. O dönemde yapılan geçici düzenlemeler kalıcı bir çözüm sunmamıştı.

Yetkililer, yokuş aşağı hızla gelen araçların kontrolünü kaybetmesi ve tehlikeli dönüşlerin kazalara yol açtığını belirterek, öncelikle bu kritik bölümü çift şeride çıkaracaklarını ve ardından yolun tamamının güvenlik odaklı düzenlemelerle modernize edileceğini açıkladı. Bu çalışmalarla bölgedeki trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. - SAMSUN