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Samsun'da Denetimli Serbestlik Yükümlüleri ile 16 Milyon Lira Tasarruf

Samsun'da Denetimli Serbestlik Yükümlüleri ile 16 Milyon Lira Tasarruf
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Samsun'da, denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yapılan tadilat ve boya işlemleri, kamuda 16 milyon lira tasarruf sağladı. 'Hükümlülerim Kamu Yararına Ücretsiz Çalıştırılma Protokolü' ve 'Emeğimiz Eğitim İçin Projesi' kapsamındaki çalışmalarda, birçok kamu binası yenilendi.

Samsun'da denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yapılan tadilat ve boya işlemleri sayesinde kamuda 16 milyon lira tasarruf sağlandı.

Samsun Valiliği ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yapılan "Hükümlülerim Kamu Yararına Ücretsiz Çalıştırılma Protokolü" ve "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında yükümlülerce bazı kamu binalarında tadilat ve boya işlemleri gerçekleştirildi. Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğünü yerine getiren 82 kişi tarafından; 6 aylık süreçte 6 bin metrekare Gazi İl Halk Kütüphanesi, 8 bin metrekare Atakum Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Camiler Haftası'nda Abdullah Paşa Camii, Gülçeşme Camii Kuran Kursu, Gülbahar Hatun Anaokulu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ortaokulu, Anafartalar Anadolu Lisesi ve Hacınaipli İlk ve Ortaokulu tadilat ve boya işlemleri ile adliye binasının parmaklık ve kapılarının boya ve tadilat işlemleri yapıldı. Bu sayede kamuya 16 milyon lira tasarruf sağlandı.

Huzurevi yenilendi

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, denetim serbestlik yükümlüleri tarafından boya ve tadilat işlemleri tamamlanan Atakum Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek burada kalan yaşlı vatandaşlarla sohbet etti. Huzurevinin yeni bir görünüme kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kılıç, "Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak başlattığımız 'Emeğimiz Eğitim İçin Projesi' kapsamında Samsun'da 120'nin üzerinde okulumuzun boya işlemlerini gerçekleştirdik. Yine 55 caminin boya işlemlerini yaptık. Kamu yararına çalışan yükümlü kardeşlerimiz, bizlerin hibe olarak aldığı boyalarla Atakum Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de yeniledi" dedi.

Huzurevinde düzenlenen programa Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü de katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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