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Samsun'da Berberler Bayram Öncesi Sahura Kadar Çalışıyor

Samsun'da Berberler Bayram Öncesi Sahura Kadar Çalışıyor
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde berberler, Ramazan Bayramı'na yaklaştıkça artan müşteri yoğunluğu nedeniyle sahura kadar hizmet vermeye başladı. Bayram tıraşı için son günleri beklememeleri konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala berberler, yoğunluk nedeniyle sahura kadar mesai yapmaya başladı.

Çarşamba ilçesinde, Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar bayram öncesi tıraş olma geleneğini sürdürüp berberlere akın ederken, berberler ise yaşanan yoğunluk nedeniyle sahura kadar müşterilerine hizmet veriyor.

Bayram tıraşı olmak isteyen müşterilerin son günleri beklememeleri gerektiğini belirten berber Avni Aydın, vatandaşların yoğunluktan dolayı mağduriyet yaşanmaması için erkenden tıraşlarını olmalarını tavsiye etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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