- Şampiyon takım Adilcevaz'da coşkuyla karşılandı

BİTLİS - Voleybolda Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon olarak Efeler Ligi'ne yükselen Bitlis'in Adilcevaz TÜRŞAD Erkek Voleybol Takımı, Adilcevaz'da coşkuyla karşılandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, Ankara'da düzenlenen play-off karşılaşmaları sonrası lig şampiyonu olarak Efeler Ligi'ne yükseldi. Şampiyon olarak ilçeye dönen Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı, Adilcevaz-Ahlat karayolunda karşılandı. Ardından konvoyla şehir turu atan takım ve taraftarlar, Belediye Meydanı'nda halaylar çekerek tezahüratlarla Bitlis'ten ilk kez bir takımın Efeler Ligi'ne yükselmesinin sevincini yaşadı.

Köstekçi: "Sözümüzü tuttuk"

Kulüp yöneticisi Yunus Köstekçi, önümüzdeki sezon Efeler Ligi'nde mücadele edecek olmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "TVF 1. Ligi B Grubu'ndan çıkarak ilk önce yarı finallerde mücadele ettik. Burada zorlu rakiplerimiz vardı. Rakiplerimizi eledikten sonra finallere yükseldik. Finallerde Ordu Akkuş Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Hekimoğlu takımlarına karşı mücadele ettik. İlk maçımızda Ordu Akkuş Belediyesi karşısında çok rahat bir galibiyet aldık. İkinci maçımızı Hatay Büyükşehir Belediyesi ile yaptık. Bu maçın zor olacağını biliyorduk ve bu maçtan kıl payı bir mağlubiyetle ayrıldık. Son maçımızı Bursa Hekimoğlu Takımıyla yaptık. Bu maçtan da 3-0 galibiyetle ayrılıp lig şampiyonu olarak Efeler Ligi'ne yükseldik. Amacımız Efeler Ligine yükselmekti ve bunu da başardık. Halkımıza söz vermiştik ve sözümüzü tutarak kupamızı ilçemize getirdik. Çok mutluyuz. Halkımızın sevinci ve mutluluğu her şeye değer. Efeler Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımlarla mücadele edeceğiz. İnşallah önümüzdeki sezon Efeler Ligi'nde de ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz ve bunda kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.