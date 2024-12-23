Üye Girişi
Haberler
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği talimatta
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
AK Parti'de tüm gözlerin çevrildiği isim 2. sırada
Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
Her gün bin 300 hanenin hakkına girmişler

Şampiyon A.Ş. 44. Yılını Malatya'da Kutladı

Şampiyon A.Ş. 44. Yılını Malatya'da Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyon A.Ş., 44. kuruluş yıldönümünü Malatya'da düzenlediği etkinlikle kutlarken, Onursal Başkanı Nazım Kıymaz şirketin geçmişinden ve geleceğinden bahsetti. Etkinlikte çalışanlara teşekkür edildi ve Türk Halk Müziği konseriyle sona erdi.

Şampiyon A.Ş., 44. kuruluş yıldönümünü Malatya'da düzenlediği etkinlikle kutladı.

Etkinlik, şirketin farklı sektörlerdeki faaliyetlerini ve başarılarını vurgulayan bir sinevizyon gösterisiyle başladı. Şampiyon A.Ş. Onursal Başkanı Nazım Kıymaz, şirketin 1980 yılında başlayan serüveninden ve bugüne kadar kat edilen yoldan bahsederek, çalışanların katkısına teşekkür etti. Kıymaz, dürüstlük, azim ve eşitlik ilkelerine dayanan çalışma anlayışları sayesinde büyük hayallerinin peşinden gittiklerini ve yeni yatırımların temellerini attıklarını belirtti.

Şampiyon A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kıymaz ise onursal başkanlarının belirlediği zorlu ama anlamlı hedefleri gerçekleştirme yolunda ekip olarak gösterdikleri çaba ve özveriden övgüyle bahsetti. Kıymaz, şirketin kurumsallaşma sürecinin ilk meyvelerini aldıklarını ve yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceklerini dile getirdi.

Şirketin büyümesinde emeği geçen tüm personellere teşekkür eden Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Kıymaz, otomotiv sektöründe önemli adımlar atıldığını, yeni bayiliklerle büyüdüklerini belirtti. Yönetim Kurulu Üyesi Umut Türk ise önümüzdeki dönemde şirketin kendisinin üretip sattığı bir marka olma vizyonunu dile getirdi.

Tören, 3 yıl ve üzeri kıdemli çalışanlara plaket ve ikramiye çeklerinin takdim edilmesiyle devam etti ve Türk Halk Müziği konseriyle sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Uzman isim "ciddi" diyerek uyardı
img

Alacağı para bile belli! İşte sözleşme detayları
img

Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi! İşte yeni sahibi
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Alacak verecek meselesinde kan donduran cinayet anı kamerada
Önce dövdüler, sonra silahı çekip öldürdüler

Son Dakika Haberleri

23 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 23 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Aret Sahakyan kimdir? Aret Sahakyan kaç yaşında, aslen nereli? Seda Sayan Türkiye'yi terk etti mi, nereye gitti? 24 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 24 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ne mi katıldı? MasterChef ceketi kim giydi? MasterChef ikinci önlüğü kim giydi 23 Aralık Pazartesi? Pazartesi hangi diziler var? 23 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Kızıl Goncalar 32. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.